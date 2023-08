CAPUA, UOMO DI 47 ANNI TROVATO MORTO NEI PRESSI DEL FIUME VOLTURNO: CAUSE SCONOSCIUTE

Nei pressi del fiume Volturno, a Capua, precisamente in via Giadini, martedì sera intorno alle ore 21 è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, che è poi stato identificato con il nome di Igor Sopkovych, operaio di 47 anni di origini ucraine. Dopo essere stati allertati da alcuni passanti, sul posto sono prontamente accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile di Capua ,un’ambulanza e i vigili del fuoco. Purtroppo lo sforzo dei soccorritori è stato vano, in quanto il corpo è stato rinvenuto già senza vita, con il viso rivolto verso terra. Sulla testa dell’uomo erano presenti degli ematomi e delle escoriazioni, rinvenute anche su un braccio, Al momento, non sono ancora chiare le cause del decesso e per questo motivo è stata disposta l’autopsia della salma, che al momento si trova all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Le indagini sono ancora in corso e non è esclusa l’aggressione. L’uomo, sposato, lascia la moglie e due figli.