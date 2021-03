Carinaro, manifesti con le terzine di Dante in attesa del Dantedì

Carinaro vestita da terzine dantesche, questa la novità di oggi che risalta agli occhi di chi si ritrova nel comune. L’originale affissione dei manifesti con le terzine dantesche è stata un’idea dell’assessore alla cultura Alfonso Bracciano.

Per il 25 marzo, infatti, in occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri ci sarà un programma ricco di eventi. C’è da ricordare che tale data è stata approvata il 17 gennaio 2020 in vista delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte del poeta, avvenuta il 14 settembre 1321. Il comune di Carinaro, nel contesto dell’agro aversano, ha avuto il merito di celebrare per primo questa ricorrenza con un ciclo di manifestazioni iniziate già dal 4 febbraio e domani saranno tanti saranno gli interventi con i quali sarà reso omaggio al sommo poeta.

Ad aprire la celebrazione sarà la giornalista Carla Caputo, alle 11.30, in diretta streaming che interverrà sul tema "Prima della Commedia: la figura di Beatrice nella Vita Nuova". Poi un nuovo collegamento vedrà come protagonisti gli alunni Pasquale Picone e Niccolò Luiso del liceo Cirillo in un duo di violini nel l'interpretazione di componimenti musicali di Mazas, di G. E. Gluck e J.S.Back. Alle ore 21.00, infine, il professore Pasquale Vitale, docente di storia e filosofia del liceo classico "D. Cirillo", leggerá e commenterà il XXVI canto dell'Inferno. Tante le manifestazioni espresse anche a mezzo social a favore dell'iniziativa nata da un' attiva collaborazione tra il liceo classico D. Cirillo di Aversa e il comune di Carinaro e in particolare con l'avvocato Alfonso Bracciano.

