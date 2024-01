Caro energia: CNA Campania Nord sottoscrive l’intesa che consentirà la riduzione dei costi a piccole imprese, artigiani e professionisti

CNA Campania Nord e Union Gas e Luce hanno sottoscritto un’importante partnership che ha come obiettivo quello di fornire agevolazioni a piccole imprese e professionisti dando risposte concrete al problema del caro energia. «L’intesa nasce con l’obiettivo di offrire soluzioni immediate ai nostri associati con agevolazioni e risparmi concreti in un momento in cui il costo dell’energia è andato ad incidere in maniera significativa sui bilanci delle piccole imprese artigiane e dei professionisti». Commenta così il presidente di CNA Campania Nord Vincenzo Santo lo spirito dell’accordo. «L’azione della nostra organizzazione fa della concretezza la sua stella polare – ha aggiunto Santo – è per questo che accanto alla battaglia politica che stiamo portando avanti su tutti i tavoli contro il caro energia abbiamo voluto trovare una soluzione immediata che consentisse agli imprenditori di poter ridurre i costi di questa voce da subito. Offrire soluzione per la riduzione dei costi di gestione delle imprese in questo particolare momento storico può rivelarsi vitale per tante piccole attività letteralmente ‘schiacciate’ dall’enorme pressione fiscale alla quale sono sottoposte». Soddisfazione per l’intesa è stata espressa anche dal Direttore Commerciale Consumer di Union Gas e Luce Gaetano Accurso. «La partnership con CNA Campania Nord rappresenta, per la nostra azienda, un passo avanti significativo nel nostro impegno ad offrire soluzioni innovative nel settore energetico – ha evidenziato – Siamo entusiasti di unire le nostre competenze consolidate, con la visione progressiva della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Questa collaborazione ci permetterà di superare le aspettative dei nostri Clienti, offrendo un servizio ancora più completo e personalizzato per soddisfare al meglio le loro esigenze. Sarà possibile, infatti, sottoscrivere i contratti direttamente presso le strutture territoriali del CNA, ed avere accesso a consulenza dedicata per la sottoscrizione dei contratti oltre che ricevere assistenza per ogni necessità. Siamo entusiasti di offrire questo livello di servizio aggiuntivo e di rendere più accessibili le nostre soluzioni energetiche a chiunque ne abbia bisogno. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova fase di collaborazione e di raggiungere insieme traguardi ambiziosi».