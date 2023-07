Casagiove – Opposizione denuncia manciata riqualificazione dell’ex macello comunale

Casagiove.

Oggi l’associazione politica “Casagiove Libera” ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un lungo sfogo nel quale lamentava la mancata riqualificazione dell’ex macello comunale.

“Qualche giorno fa siamo stati contattati da alcune persone, che ci hanno chiesto notizie circa l’apertura del teatro comunale a Casagiove annunciato qualche anno fa dall’amministrazione comunale nell’ex struttura del macello comunale.

Dare una risposta è inutile quindi abbiamo deciso nonostante il caldo di farci una passeggiata con i nostri interlocutori presso la struttura…abbiamo trovato una struttura completamente abbandonata con qualche piccolo intervento di ritinteggiatura…ma di concreto nulla che possa essere associata ad un’immediata inaugurazione di un teatro comunale…”.

Casagiove Libera – che specifichiamo – rappresenta l’opposizione in seno al Consiglio Comunale, ha voluto far presente alla cittadinanza quanto poco sia stato fatto in merito alla riqualificazione dell’ex macello.

Da tempo si parla – infatti – di un riutilizzo della struttura per far posto ad un Teatro comunale, ma a quanto pare nulla di concreto è stato posto in essere.

Alla fine del comunicato – Casagiove Libera – ribadisce quanto poco si stia dando fare in concreto la maggioranza “Oggi non parliamo ma dimostriamo l’operato dell’amministrazione con le opere incompiute o mai avviate”.