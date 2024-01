E’ accaduto ieri a Casal di Principe, nel corso della mattinata, una donna ha chiamato il 112 in preda al panico, perchè la sua auto parcheggiata aveva preso fuoco.

La vittima ha testimoniato che l’unico sospettato per lei è il suo ex compagno, da tempo già stava già ricevendo minacce e violenze da parte dell’uomo. Ha sostenuto che molte volte si è trovata nel completo disagio e per questo anche in ansie e preoccupazioni continue. I militari hanno proceduto con i sopralluoghi avviando le indagini per capire chi fosse il vero responsabile, nel frattempo l’uomo è stato individuato e denunciato in stato di libertà per maltrattamenti.