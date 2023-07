CASALUCE, PARTE LA RACCOLTA DEI FARMACI SCADUTI

Casaluce “Oggi ha inizio la raccolta dei farmaci scaduti a Casaluce, un altro passo in avanti per la nostra comunità, per la tutela dell’ambiente e della salute grazie agli sforzi di tutti voi. Troverete i contenitori presso la Farmacia Maria SS. di Casaluce, la Farmacia S. Pio e l’Isola Ecologica.”

“È importante smaltire correttamente per evitare rischi e inquinamenti. Vi invitiamo, quindi, a portare i vostri farmaci scaduti presso i punti di raccolta dedicati. Insieme possiamo continuare a raggiungere grandi risultati e a fare la differenza per un futuro sostenibile!”, a comunicarlo l’assessore all’ambiente Valentina Sorrentino e il sindaco Francesco Luongo.