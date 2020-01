Caserta. De Mita e Pomicino tengono a battesimo la rete dei popolari

Ciriaco de Mita, 92 anni , sindaco di Nusco, nonostante gli anni una delle mente più lucide e certamente tra i pochi politici che ha attraversato le varie evoluzioni della storia repubblicana, insieme a Paolo Cirino Pomicino, 80 anni, il ministro, così come era soprannominato ai tempi della Democrazia Cristiana saranno a Caserta nel pomeriggio di martedì a patrocinare l’iniziativa politica” Costruiamo insieme la rete dei popolari per la Campania”. L’evento si terrà al Circolo Nazionale di piazza Margherita a Caserta il 14 gennaio alle ore 17,30. All’ incontro dei Popolari, insieme ai due illustri politici di lungo corso già citati, Ciriaco De Mita e Paolo Cirino Pomicino, ci saranno Gioacchino Alfano e Giuseppe De Mita per rimarcare la presenza e il ruolo dei Popolari in Campania.