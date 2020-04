Caserta. Il PSI scrive a De Luca ” Urgono interventi a favore dei cittadini, commercianti e imprenditori, prepariamo da subito il rilancio della nostra Regione”

Caserta. E’ sicuramente un momento difficile quello che sta attraversando il nostro Paese e il mondo intero. Il Covid-19 ha messo in ginocchio oltre che tante piccole -medie e grandi aziende anche tante famiglie che in questo momento hanno enormi difficoltà a condurre una vita normale. La Politica pero’ in tutto questo ha un ruolo fondamentale e l’ obbligo di pensare all’ immediato con un occhio al futuro. Non vogliamo trovarci in un pericoloso ritardo quando l’ incubo Coranavirus sarà finalmente superato. Noi del Partito Socialista Federazione di Caserta ci siamo attivati e deciso di lanciare alcune proposte al Presidente della Regione Vincenzo De Luca . Lo Faremo oggi stesso ,tramite il nostro Segretario Nazionale e Consigliere Regionale Enzo Maraio e il nostro Segretario Regionale Michele Tarantino. Crediamo fortemente che non c’è tempo da perdere , le persone in difficoltà economiche è un assist che non vogliamo dare alla malavita organizzata che paradossalmente potrebbe rinforzarsi in questo momento offrendo alle gente l’ aiuto che dovrebbe ,anzi deve dargli lo Stato e la Regione Campania.

PROPOSTE DI RILANCIO ECONOMICO PER LE AZIENDE

Il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese, ma addirittura quelle delle microimprese caratterizza l’economia regionale di un futuro sviluppo emergenziale dopo il COIVD-19.

Sul modello dei finanziamenti già attuati dalla Regione Campania a sostegno delle tre categorie artigianato, commercio e commercio ambulante, bisogna rinnovare le proposte finanziarie ampliando il budget di finanziamento con un maggior tetto del fondo perduto, e della quota capitale ovviamente con un’attenta ed acculata valutazione del progetto d’impresa.

ARTIGIANATO

– IMPORTO MASSIMO 100.000€

– FONDO PERDUTO 50% (ELEVABILE AL 65% SE L’IMPRESA ASSUME DIPENDENTI)

– Ammortamento in 7 anni a tasso ZERO

COMMERCIO

– IMPORTO MASSIMO 100.000€

– FONDO PERDUTO 50% (ELEVABILE AL 65% SE L’IMPRESA ASSUME DIPENDENTI)

– Ammortamento in 7 anni a tasso ZERO

COMMERCIO AMBULANTE

– IMPORTO MASSIMO 50.000€

– FONDO PERDUTO 50% (ELEVABILE AL 65% SE L’IMPRESA ASSUME DIPENDENTI)

– Ammortamento in 7 anni a tasso ZERO

PREDISPORRE un fondo per il finanziamento di:

– piani di Sviluppo Industriali al fine del rilancio dell’attività manifatturiera e attività produttiva (per finanziamenti di aziende più strutturate);

– piani di Sviluppo rurale modello PSR per il rilancio delle aziende agroalimentari (con un fondo perduto superiore al 50%)

PER IL TESSUTO SOCIALE DA ATTINGERE AD ECONOMIE DI SPESA DEGLI ENTI LOCALI

IL BLOCCO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ha generato un mancato servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivante dall’esercizio di tali attività, per cui la tariffa TARI E TOSAP dovrebbe avere un impatto sul bilancio dei Comuni, i quali però, potranno determinare queste economia di spesa solo quando approveranno le relative tariffe dei tributi di riferimento quando approveranno i bilanci. Poiché l’approvazione dei bilanci è stata prorogata per effetto del decreto CURAITALIA mi sembra a settembre 2020, si potrebbe intervenire già da ora a poter disporre di queste economie di spesa per destinarle ad un fondo sociale ed aumentare i budget dei Comuni per il WALFARE locale.