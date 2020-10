Caserta. L’UNICEF parte con il progetto “Scuola Amica”

La sua missione è porre i diritti dei tutti i bambini, soprattutto i più svantaggiati e gli esclusi, al cuore dell’agenda politica e sociale di ogni governo. I suoi valori, centrati sui diritti dell’infanzia e più in generale sui diritti umani, in difesa della pace e con un approccio centrato sull’equità, non sono mai cambiati: combattere la povertà e le diseguaglianze raggiungendo i più vulnerabili è possibile e deve essere un investimento a lungo termine.

A Caserta sono referenti UNICEF le professoresse Pannitti ed Amodio.

Per questo anno scolastico, l’UNICEF insieme al Ministero dell’Istruzione hanno deciso di proporre una versione speciale del progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, scegliendo di dedicare attenzione e cura a specifici aspetti connessi alla straordinarietà del contesto che stiamo vivendo.

Il termine ultimo per aderire è stato fissato per il 30 ottobre.

Tutte le info e i moduli per iscriversi è possibile trovarli cliccando sul link sottostante:

