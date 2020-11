Caserta, montaggio albero natalizio

CASERTA – E’ iniziato quello che è il montaggio dell’albero natalizio in piazza Dante di Caserta, ci sarà pertanto un albero illuminato per il Natale.

Il Natale con il suo tradizionale ‘pino’, un simbolo di speranza anche per cercare o comunque andare avanti, in vista dell’auspicato superamento della pandemia di quest’anno, puo’ essere interpretato in vari modi anche come un omaggio alle vittime del virus ma anche anche come simbolo di vicinanza ai commercianti che rendono vive strade e piazze casertane. Confcommercio Caserta anche questo anno ha dato un albero di Natale alla città, che è stato installato a Piazza Dante, in attesa dell’illuminazione che avverrà o dovrebbe esserci presumibilmente l’8 dicembre.