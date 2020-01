Il capoluogo batte tutti sul tempo ed inaugura il primo circolo del Movimento di Pino Aprile in città. L ‘inaugurazione e l’apertura ufficiale è stata fissata per domenica 19 gennaio, nel pomeriggio, alle ore 17. Simpatizzanti, amici, curiosi ed interessati potranno recarsi alla sede di via Petrarca n.25 al Parco dei Pini, per chiedere informazioni o tesserarsi.