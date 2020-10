Caserta/Nuovo piano traffico per il ponte dei defunti

In occasione del prossimo “ponte della commemorazione dei defunti” comprensivo della festività ognissanti e della Commemorazione dei defunti, precisamente nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre, sono state emesse delle ordinanze da parte del dirigente del Comune di Caserta Franco Biondi, e anche da parte del il comandante della polizia municipale Luigi De Simone, i quali hanno predisposto un nuovo piano del traffico per cercare incanalare meglio il traffico veicolare e la massiccia affluenza da parte di tutti coloro che si apprestano ad andare nella nei pressi del cimitero di Caserta.

È stato disposto il senso unico in via Talamonti, nel tratto compreso tra via Ruta e via Memma secondo questa direttrice di marcia; il senso unico in via Talamonti tra via Cappuccini e via Memma; il senso unico in via Memma nel tratto tra via Talamonti e via De Renzis; senso unico in via De Renzis tra via Memma e via Cappuccini. L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 7.00 alle ore 18.00 del giorno primo e del 2 novembre.

Ancora, è stata inoltre disposta, per il 2 novembre, dalle ore 7.00 fino alla della cerimonia per i defunti, la chiusura al traffico e il divieto di sosta (con rimozione coatta) nel piazzale antistante al cimitero inglese.

Attualmente ricordiamo che gli orari del cimitero casertano sono i seguenti:

giorni feriali 8.00 – 17.00

giorni festivi 8.00 – 12.30

Per le festività dei defunti l’orario sarà prolungato ossia 8.00 – 17.00