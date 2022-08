Caserta piegata dalla pioggia( TUTTE LE FOTO)

Caserta . Nel pomeriggio di oggi , martedi 9 agosto 2022, la pesantissima afa che ha attanagliato la nostra regione da circa 4 mesi in una morsa soffocante , ha ceduto il passo alla pioggia. Un violento temporale tropicale , ha colpito l’ intera città “contornandosi” di grandine e volate di vento . Detto cosi’ sembrerebbe la descrizione di un semplice temporale di mezza estate .

Purtroppo invece , il capoluogo di provincia ancora una volta è risultato essere impreparato a gestire i mutamenti atmosferici legati alle problematiche ambientali. E così la pioggia , tanto attesa da tutti , si e’ trasformata in una trappola .sottopassaggi bloccati, automobili trascinate dalla furia dell’ acqua piovana , arredo urbano e arredo dei giardini distrutto.

In via Unità d’ Italia è esplosa una fogna , le auto sono rimaste bloccate nei sottopassi allagati e fra questi anche il sottopasso della Reggia. Il traffico è andato in tilt e la città è rimasta paralizzata. L’ episodio piu’ grave si è verificato in Via Roma dove un albero , per la violenza della pioggia, si è abbattuto sul suolo colpendo due ragazzi .

La protezione civile ha comunicato che l’ allerta meteo proseguirà anche domani 10 agosto 2022 fino alle ore 21.