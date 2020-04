Caserta. Prevista per domani l’ autopsia sul corpo del piccolo Mario

Caserta. La morte di Mario , il bambino di 3 anni che, sabato 4 aprile ,è caduto dal balcone della sua abitazione sita in via Roma al quarto piano di un condominio, ha accentuato lo sconforto e la tristezza in una città già annientata dalla tragedia Covid-19.

Il corpicino di Mario in queste ore si trova all’ Ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire gli ultimi minuti di vita del bambino. Domani il medico legale effettuerà l’ autopsia .Stando alla prima ricostruzione dei fatti,sembra che Mario sarebbe salito sul tavolo che si trovava vicino la finestra, in quel momento aperta, avrebbe perso l’ equilibrio e fatto un volo di 10 metri risultato poi fatale.

Ieri, domenica 5 aprile, abbiamo lanciato tramite la nostra testata, l’ appello di Adrian , il padre del bambino , che ha espresso la volontà di portare la salma di Mario in Romania , paese di origine suo e della compagna. Il Sindaco di Caserta Carlo Marino , molto toccato da questa vicenda ,ha garantito subito tutta la disponibilità dell’ Amministrazione Comunale per individuare la soluzione piu’ adatta alla circostanza.

In attesa della chiusura delle indagini da parte degli inquirenti . l’ Amminstrazione Comunale sta valutando, nel rispetto assoluto delle norme Governative ANTI-VIRUS, la possibilità di poter trasferire il corpicino dello sfortunato bambino in Romania o procedere alla tumulazione nel cimitero di Caserta.