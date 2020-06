Riapre il Museo della Seta del Real Belvedere di San Leucio

Caserta-Real Sito di San Leucio. L’Amministrazione Comunale, nella persona del Dirigente Franco Biondi, ha disposto la riapertura al pubblico del Museo della Seta del Real Belvedere di San Leucio a partire dal 6 giugno 2020 in ottemperanza alle indicazioni fornite nel documento ufficiale della Conferenza delle Regioni che costituisce l’allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020, che prevede le istruzioni operative in vista dell’apertura del Musei,

L’apertura del Museo della seta del Real Belvedere prevede, pertanto, l’adozione delle seguenti prescrizioni:

– All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea, e non sarà consentito l’accesso a persone con una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi;

– I visitatori dovranno sempre indossare la mascherina, disinfettare le mani con le apposite soluzioni idro-alcoliche e osservare il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt;

– Sarà assicurata una adeguata e regolare pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, etc.), favorendo un frequente ricambio d’aria negli ambienti interni e nelle sale del Museo;

I giorni di visita rimarranno invariati (con chiusura il martedi pomeriggio);

Gli orari di visita saranno cadenzati ogni mezz’ora a cominciare dalle 9,00 alle 13,00 il martedi; dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,00 la domenica; dalle 9,00 fino alle 17,00 tutti gli altri giorni;

– I costi relativi all’ingresso ed alla Guida, obbligatoria, non subiranno variazioni;

– le visite dovranno effettuarsi tutte, obbligatoriamente, su prenotazione (telefonica o via mail), per garantire ingressi contingentati;

– i gruppi dovranno comporsi di massimo 15 persone per Guida per assicurare il distanziamento sociale. La Guida, provvista di mascherina, dovrà utilizzare l’amplificatore di voce personale;

– la Guida sarà chiamata solo in caso di prenotazione e quindi di effettiva necessità;

– E’ stato predisposto altresì, in caso di maggiore affluenza, un apposito percorso monodirezionale con entrata e uscita dedicate, al fine di garantire, nel rispetto delle disposizioni governative, un regolare flusso e deflusso dei visitatori;

– Il personale in servizio dovrà indossare la mascherina e vigilare affinché le suddette prescrizioni vengano osservate scrupolosamente da tutti i visitatori.

Questi i recapiti telefonici del Belvedere di San Leucio: 800411515 – 0823273174