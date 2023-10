Caserta si stringe attorno alla comunità maddalonese nel ricordo di Franco Imposimato, a 40 anni dalla tragica uccisione

Sono trascorsi 40 anni dalla tragica morte di Franco Imposimato, sindacalista, vittima di una vendetta trasversale per intimidire il fratello, il Giudice Ferdinando Imposimato. Maddaloni ricorda Franco Imposimato, nell’anniversario della sua scomparsa avvenuta l’11 ottobre 1983, con numerosi appuntamenti nell’arco della giornata:

▪️ore 9 | Santa Messa presso la Parrocchia di Maria Immacolata celebrata dal Vicario Foraneo, Don Edoardo Santo.

▪️ore10 | Targa per l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo di via Roma a Franco Imposimato, Seguirà incontro – dibattito “La Figura e il sacrificio di Franco Imposimato”

▪️ore 17 | Museo Civico apertura della mostra “Gli Artisti maddalonesi ricordano Franco Imposimato”

▪️ore 18.30 | Piazzale della Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore D’Angelo: partenza della Marcia per la Legalità per le strade della città per raggiungere il luogo del vile agguato. Stele in Memoria di Franco Imposimato da parte di ‘Libera Associazione” e “Numeri e Nomi Contro le mafie”