Caserta. Tavolo Macrico

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

Oggi, 10 febbraio 2020, si è nuovamente riunito, presso la Sala Giunta del Comune di Caserta, il tavolo di lavoro per il Macrico di cui, come ben noto, alcuni di noi portavoce casertani ne siamo promotori.

Al centro dell’annoso dibattito cittadino, il Macrico periodicamente torna d’attualità, sempre con la stessa sacrosanta rivendicazione: l’area verde pubblica, punto fermo che ha da sempre visto coesi tutti i componenti del tavolo, e questo rappresenta sicuramente una solida base su cui sviluppare un progetto, che deve necessariamente tener conto di vari fattori, dei quali avremmo avuto piacere di discutere con la proprietà e con i comitati, oggi assenti.

Insieme ai colleghi Agostino Santillo e Marianna Iorio abbiamo manifestato la necessità di giungere in tempi brevi alla stesura di un documento condiviso.

È bene che ci sia la consapevolezza da parte di tutta la cittadinanza delle difficoltà oggettive che rappresenta l’idea della sola ed esclusiva area verde: pensare di poter abbattere il muro e aprire il parco alla città così com’è, risulta davvero approssimativo. Non vi è alcuna intenzione di edificare strutture con destinazione d’uso abitativo o commerciale, ma i volumi preesistenti vanno necessariamente rivalutati per altra destinazione: quest’area offre molteplici possibilità, restando sempre una categoria F. Una serie di interessanti soluzioni (Campus universitario, polo sportivo, centro culturale…) che potrebbero dare lustro e supporto economico alla città; un progetto che si svilupperebbe su 300.000 metri quadrati, in cui il verde resterebbe tutelato e curato.

Un documento tecnico che tenga conto di tutte queste premesse, sottoscritto da tutti e condiviso con la cittadinanza, potrebbe essere inserito nel PUC, la cui adozione, come ha più volte sottolineato il Sindaco Marino, è imminente.

La chiave per una chiusura del percorso, che metta davvero tutti d’accordo, è la consapevolezza e la condivisione.

On. Antonio del Monaco