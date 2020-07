Caserta. Tenta di uccidere un’amica dopo un litigio, arrestato

CASERTA- Nel pomeriggio di mercoledì 22 Luglio, gli agenti della Squadra Mobile di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 21 luglio dal giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Peppino Licciardi, un 45enne di Teano, indiziato con l’accusa tentato omicidio pluriaggravato.

I fatti risalgono alla serata del 15 luglio e vedono vittima una donna, presso la quale l’uomo si era recato a cena.

In seguito ad un litigio scaturito per banali motivi, l’uomo le si è avventato addosso rivolgendole, in un primo momento, offese verbali per poi passare a quelle fisiche.

Infatti, l’uomo ha colpito la vittima con un coltello allo stomaco, ha tentato di strangolarla con le mani e poi salendovi con le ginocchia sul collo, ha persino provato a buttarla giù dal balcone dell’appartamento, dopo averle ripetutamente sbattuto la testa contro un muro.

La vittima ha resistito strenuamente, riuscendo ad immobilizzare l’uomo per pochi secondi e a chiamare i soccorsi, evitando ulteriori conseguenze ben più gravi.