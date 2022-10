Caserta . Tutto pronto per ARTISTICAMENTE LILT , mostra ed estemporanea di Pittura e Scrittura.

Caserta. Sarà la Reggia di Caserta ad ospitare la II Edizione di ” ARTISTICAMENTE LILT”, Mostra ed Estemporanea di pittura e scrittura. L’evento si terrà martedi’ 11 ottobre 2022 a partire dalle ore 10,30.

Questi gli artisti che parteciperanno alla serata: Giuseppe Caputo, Biagio Cerbone , Daniela Colonna, Maria Comparone, Cinzia Cotellessa, Emilia Della Vecchia, Ombretta Del Monte, Maria Teresa Farina, Giuseppe Ferraiuolo, Francesco Galdo, Rosaria Gentile, Antonio Iazzetta, Andrea Natale ,Laura Polise, Carmela Sbrescia ,Anna Scopetta, Ivana Storto, Stefano Visco, Anna Maria Zoppi.

In occasione dei 100 della LILT ,sarà Annamaria Zoppi , ben nota nel campo degli artisti di arte contemporanea , la curatrice della mostra ed estemporanea di pittura all’ interno della Reggia di Caserta. Ci saranno più di 20 artisti che dipingeranno in estemporanea , per poi donare le loro opere alla LILT , avviando così una raccolta fondi per progetti di prevenzione. La Zoppi ,non è nuova a queste manifestazioni nelle vesti di curatrice , infatti il mese scorso ha dato vita ad un’ altra estemporanea al Santuario di Villa di Briano con una mostra estemporanea di pittura e scultura.

Questo il coordinamento regionale con le cinque provinciali: LILT Avellino, LILT Benevento, LILT Caserta, LILT Napoli , LILT Salerno. Questi invece gli Eventi associati alla manifestazione: GUADAGNARE BENE – premiazione studenti , docenti e dirigenti scolastici- ARTISTICAMENTE LILT -II Edizione mostra ed estemporanea di pittura- CAMMINATA DELLA SALUTE- Circoli sportivi, gruppi yoga, scuole, donne operate al seno camminano nella cornice delle fontane vanvitelliane.