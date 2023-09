Casertana battere il Monopoli per avvicinarsi alla zona playoff

Domani, mercoledi’ 27 settembre, allo stadio “Pinto” si sfideranno Casertana e Monopoli una partita importante per i falchetti che in caso di vittoria si metterebbero ad un solo punto dalla zona playoff. I falchetti arrivano a questa sfida in un buon momento. La gara di Potenza ha dimostrato come la squadra piano piano sta recuperando la condizione e già domenica avrebbe meritato i tre punti. Momento invece molto complicato per il Monopoli. La squadra pugliese nell’ ultimo turno ha preso ben quattro reti dall’Avellino. Solo due punti raccolti nelle prime gare. Per la Casertana quindi l’ennesima settimana lunga dove bisognerà fare più punti possibili