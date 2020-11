Casertazione scende in campo per la solidarietà

Casertazione, associazione attivissima a Casolla, sempre impegnata sul territorio con iniziative a tutto campo, dallo sport alla cultura, dalla promozione del territorio alla solidarietà, sta, in questo momento particolare, concentrando tutte le sue forze nella solidarietà.

Il gruppo, composto soprattutto da giovani, coordinati dal presidente, l’ingegnere Francesco Guida, ha creato una sinergia con la Caritas locale. Unendo le forze saranno più incisivi e tempestivi negli aiuti alle famiglie in difficoltà.

Questo il loro comunicato:

L’impegno per la collettività è il punto dominante che anima il nostro gruppo ma, mai come questa volta, avremmo sperato di non doverci impegnare nuovamente per questo specifico motivo. Ma… purtroppo… non abbiamo ancora superato questo difficile momento.

In occasione della difficile situazione causata dal Covid-19, la nostra associazione, in collaborazione con il Gruppo Caritas, ha deciso di riproporre e organizzare una raccolta alimentare e di beni di prima necessità per tutte le famiglie in difficoltà.

Recandovi in ognuna delle attività commerciali indicate, potrete acquistare beni di prima necessità da devolvere alle famiglie che ne hanno più bisogno. Vi esortiamo, quindi, a partecipare in tanti, per mostrare la bontà e generosità della nostra popolazione anche e soprattutto in questi momenti difficili. Restiamo uniti!

Ci teniamo, inoltre, a ringraziare don Nicola Lombardi e la Caritas Interparrocchiale e tutte le attività commerciali che hanno aderito a questa splendida iniziativa.