Castel Volturno: le associazioni aderiscono alla raccolta solidale della Bethel Italia

Il comunicato

Si è tenuto presso la chiesa di Santa Maria del Mare di Pinetamare l’incontro tra Giovanbattista Bondesan, Presidente della Bethel Italia, ente di beneficenza caritativo della Chiesa Evangelica, e le associazioni castellane.

Durante la riunione organizzativa è stato presentato il progetto solidale, che vedrà il

12 dicembre i volontari delle diverse associazioni partecipare attivamente alla raccolta di generi alimentari presso i supermercati Pellicano, situati in tutta la Provincia di Caserta.

I pacchi alimentari saranno poi distribuiti il 20 dicembre alle famiglie di Castel Volturno, che stanno vivendo un particolare momento di difficoltà economica.