Cellole, arrivano gli stalli Rosa voluti dalla Compasso

CELLOLE – Sono stati istallati in queste ultime ore gli Stalli Rosa per le vie cittadine a Cellole. Un gesto di civiltà voluto dall’amministrazione comunale a trazione femminile guidata dall’avv. Cristina Compasso. I parcheggi Rosa installati in varie zone, per donne in gravidanza o con neonati di età inferiore ad un anno, residenti nel comune di Cellole, sono riservati e gratuiti.

L’invito è di lasciare la disponibilità di questo spazio alle donne in attesa e alle neo mamme. Un’altra iniziativa approvata

con delibera nr. 190 del 28 novembre 2019, che trova attuazione dopo la fine anticipata dell’amministrazione per la rinuncia alla carica di consigliere comunale da parte di 7 consiglieri firmatari, nella stanza di un notaio di Santa Maria Capua Vetere di un documento che ha portato alla scioglimento del consiglio comunale ed alla consegna dell’Ente ad un commissariamento

Prefettizio.