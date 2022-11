Centri estivi e socio educativo. L’interrogazione di Tenneriello

Riportiamo integralmente l’interrogazione del consigliere Tenneriello in merito ai finanziamenti su centri estivi ed socio educativi destinati ai minori.

OGGETTO: Interrogazione a risposta orale “Articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022”

Il sottoscritto dott. Angelo Tenneriello capogruppo di Maddaloni Positiva

Premesso

che l’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana- Serie Generale n. 143 del 21 giugno2022 ed entrato ni vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ha previsto l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022;

che tra i Comuni beneficiari è presente il comune di Maddaloni con un finanziamento di euro

44.409,76 ;€

che il comune di Maddaloni ha ricevuto i l finanziamento come singolo comune e non come comune

capofila dell’ambito.

Tenuto conto

che li finanziamento è destinato alle iniziative dei comuni da attuare nel periodo °1 giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e id potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire i l recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alal promozione, tra i bambini e el bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Considerato che dal mese di giugno il comune di Maddaloni non ha presentato alcuna manifestazione di interesse nonostante li finanziamento ricevuto e non risultano programmati allo stato attuale iniziative finalizzate allo scopo di cui al decreto – legge da realizzare entro i l 31 dicembre;

che altri comuni hanno già utilizzato i fondi ricevuti con l’organizzazione di manifestazioni cui li provvedimento legislativo è finalizzato.

INTERROGA L’ASSESSORE

1. Sulla necessità di sapere quali sono el intenzioni dell’Amministrazione comunale in merito a quanto previsto dall’ articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022.