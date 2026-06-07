Chernobyl, il ritorno dell’incubo: il drone russo colpisce il sito nucleare simbolo della tragedia del 1986

Ci sono nomi che evocano immediatamente immagini che nessuno riesce a dimenticare. Chernobyl è uno di questi.

Per milioni di europei quel nome significa paura. Significa il 26 aprile 1986, quando l’esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare sovietica liberò nell’atmosfera una nube radioattiva che attraversò il continente sospinta dal vento. Le particelle contaminarono vaste aree dell’Europa e raggiunsero anche l’Italia. Nel Nord del Paese furono adottate misure straordinarie e limitazioni al consumo di alcuni prodotti alimentari considerati a rischio. Per settimane la popolazione visse nell’incertezza, mentre il nemico più temuto era qualcosa che non si poteva vedere, toccare o percepire.

A quasi quarant’anni da quella tragedia, il nome di Chernobyl è tornato improvvisamente al centro delle cronache internazionali.

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, un drone d’attacco russo di tipo Shahed-Geran ha colpito una struttura del Deposito Centralizzato del Combustibile Nucleare Esausto situata nella zona di esclusione di Chernobyl, a circa 15 chilometri dalla centrale teatro del disastro del 1986. L’attacco sarebbe avvenuto intorno alle 2 del mattino, provocando un incendio e danni significativi all’edificio destinato alla ricezione e alla gestione dei contenitori di combustibile nucleare esausto.

Le fiamme sono state rapidamente domate dalle squadre di emergenza e non si registrano vittime. Secondo l’agenzia nucleare ucraina Energoatom, al momento dell’impatto nell’edificio non erano presenti contenitori con combustibile nucleare esausto. I sistemi di monitoraggio hanno inoltre confermato l’assenza di aumenti anomali della radioattività. Anche l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha dichiarato che i livelli radiologici sono rimasti nella norma e ha annunciato un’ispezione sul sito per verificare l’entità dei danni.

Eppure, al di là delle rassicurazioni tecniche, la notizia ha un peso che va ben oltre il danno materiale provocato dall’esplosione.

Perché Chernobyl non è un’infrastruttura qualsiasi. È il luogo che più di ogni altro rappresenta il fallimento della sicurezza nucleare e il prezzo pagato da intere generazioni. È la città fantasma di Pripyat, evacuata nel giro di poche ore. È il ricordo delle campagne contaminate, delle restrizioni alimentari, delle migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case e delle conseguenze sanitarie che ancora oggi alimentano studi e dibattiti.

Quando la guerra arriva a pochi metri da depositi che custodiscono materiale nucleare o residui della più grande catastrofe atomica civile della storia, non si tratta più soltanto di un episodio militare. Diventa un richiamo inquietante a un passato che l’Europa non ha mai realmente superato.

Oggi non esiste alcun allarme radiologico. I dati ufficiali lo confermano. Ma il fatto che droni esplosivi tornino a colpire strutture collegate al sito di Chernobyl dimostra quanto fragile possa essere il confine tra la sicurezza e il rischio quando un conflitto armato si avvicina a infrastrutture nucleari.

Perché Chernobyl non è soltanto un luogo della memoria.

È il simbolo di ciò che accade quando l’uomo perde il controllo di una forza capace di attraversare i confini, contaminare intere regioni e lasciare segni destinati a durare per generazioni.

Ed è per questo che, ogni volta che un’esplosione risuona attorno a quel nome, l’Europa torna inevitabilmente a volgere lo sguardo verso quel pezzo di Ucraina dove, quasi quarant’anni fa, ebbe inizio uno degli incubi più grandi della storia moderna.