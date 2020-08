COMUNICATO STAMPA

Elezioni amministrative ad Arienzo, Guida: “Chi vuol continuare a lavorare per la nostra comunità avrà in me un interlocutore in Regione”

“Io con l’intero gruppo di ‘Arienzo è tua’ saremo impegnati solonella campagna per le regionali. Al momento ci sono tre candidati a sindaco di Arienzo a cui va il nostro sincero in bocca al lupo. Spero che chiunque vinca le elezioni prosegua sull’ottima scia già tracciata dalla nostra amministrazione. Voglio dire a tutti gli schieramenti in campo per le amministrative che troveranno in me un interlocutore in Regione andando ad attivare quella filiera istituzionale utile ad accelerare progetti per il benessere di Arienzo e degli arienzani. Chiunque avrà voglia di lavorare per il bene della nostra comunità troverà sempre la mia porta aperta”. Lo dichiara Davide Guida candidato alle elezioni regionali con Noi Campani ed ex sindaco di Arienzo, intervenendo sulle prossime elezioni amministrative nel Comune della Valle di Suessola.