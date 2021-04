Ci ha lasciato don Pietro, parroco di Limatola

È morto don Pietro De Felice, parroco di Limatola e Cancelliere vescovile, oltre che prof. di diritto canonico. E’ morto intorno alle 21. E’ stato sottoposto ad un delicatissimo intervento al cuore per più di dieci ore, pur essendo uscito vivo dalla sala è poi spirato.Riportiamo il ricordo di don Nicola Lombardi, parroco.

Ciao don Pietro. Gesù misericordioso ti ha voluto con sé in Paradiso nella festa della sua Divina Misericordia.

Porterò con me il ricordo indelebile del nostro primo incontro. Agosto 1989. Eravamo insieme nel treno del pellegrinaggio per Lourdes. A te per primo confidai di entrare in Seminario. E tu mi agevolasti il compito diffondendo a tutti la notizia della mia vocazione al sacerdozio.

Da allora un rapporto fraterno e amichevole. Franco e rispettoso. Docente valente e premuroso dell’ISSR “San Pietro”. Gli studenti, quasi tutti, ti volevano quale relatore delle loro tesi.

E tu ti sei mostrato sempre disponibile e buono nei confronti di ognuno. Mai ti sei tirato indietro.

Il Signore ti apra le porte del Regno dei cieli.