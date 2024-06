Ciro Materazzo ufficiale al merito della Repubblica Italiana

Maddaloni – Aveva già conseguito il titolo di Cavaliere del Lavoro, Ciro Materazzo, dipendente storico del comune di Maddaloni, oggi responsabile della sezione Ambiente ed Ecologia e coordinatore delle Guardie Ambientali.

Per lui, che è a un passo dalla pensione, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno che si sono tenute ieri a Caserta, ha ricevuto un’ulteriore riconoscimento. Accompagnato dal sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, gli è stato consegnato dal Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo il titolo di Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

Grande commozione per lui e orgoglio per la città calatina che vanta tra i suoi dirigentiun ufficiale della Repubblica. Questo titolo è il primo tra gli Ordini cavallereschi nazionali ed ha lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Le nsotre più vive e sentite congratulazioni per il conferimento di questo prestigioso titolo.