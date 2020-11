Cittadini affetti da covid abbandonati dalle istituzioni, a soccorrerli l’associazione C’entro

Il comunicato:

Arriva da Castel Volturno una storia di disperazione e di abbandono, che manifesta la totale e terribile assenza delle istituzioni.

Una famiglia dell’estrema periferia della città è risultata positiva al covid, e una volta confermato il contagio, i cinque membri del nucleo familiare – padre madre e 3 figli, di cui uno di appena un anno e mezzo – sono stati costretti alla quarantena come da prassi. Impossibilitati ad uscire da casa, sono stati però, abbandonati a loro stessi.

Un totale disinteresse sia da parte dell’ASL che da parte dell’amministrazione comunale, che ha reso la vita di questa famiglia ancora più complicata e la situazione più drammatica. Fortunatamente a raccogliere l’urlo di aiuto dei due coniugi è stata l’associazione C’entro, che si è attivata immediatamente per portare, in totale sicurezza e nel rispetto delle misure anti covid, tutto il necessario per il sostentamento del nucleo familiare. In particolare, questa mattina il Presidente dell’Associazione Giuseppe Miele, e il socio Cesare Diana, dopo aver acquistato i beni di prima necessità, si sono recati presso l’abitazione della famiglia lasciando le buste con tutto l’occorrente.

“Basta poco per aiutare le persone colpite da questo terribile virus. È impossibile comprendere come si possa restare ciechi e sordi davanti al dolore di una famiglia, e davanti alla preoccupazione di due genitori di non riuscire a mettere il piatto a tavola per nutrire i propri figli”, hanno dichiarato Miele e Diana.

“Noi ci siamo e continueremo ad esserci per cercare di dare una mano ai nostri concittadini, che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile” hanno concluso i volontari.