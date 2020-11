Col il nuovo DPCM chiuderà anche la Reggia di Caserta

Caserta-Da domani non sarà più possibile accedere alla Reggia di Caserta, con il nuovo decreto in atto da domani, non sarà più possibile visitarla.

Le parole dell direttrice generale Tiziana Maffei:

”Siamo chiamati a un grande senso di responsabilità. Il patrimonio culturale è una risorsa della nostra umanità. Questa privazione colpisce tutti noi nel profondo perché aumenta il senso d’incertezza di fronte ad una situazione emergenziale incontrollabile, che richiede a tutti i il rispetto delle norme e a noi l’impegno per contribuire a sostenere il ruolo culturale assegnato“