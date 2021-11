“Colpa di Nietzsche” il libro di Sara Rondinone

“Un lavoro letterario che è stato un progetto ideato in una sola notte”

E’ in uscita, da qualche giorno, il primo impegno letterario della giovanissima scrittrice casertana Sara Rondinone, studentessa del Liceo scientifico A. Diaz.

Appassionata di arte in tutte le sue forme, oltre alla passione per la scrittura non disdegna dipingere e dedicarsi al canto, è una ragazza fortemente impegnata anche nella vita quotidiana, ci tiene a sottolineare di essere: “fortemente femminista”, partecipa spesso a dibattiti sociali riguardanti la questione.

Il titolo del suo libro è : “Colpa di Nietzsche” , che nasce come un diario, un po’ come lo zibaldone di Leopardi: “Confusionario ma al tempo stesso intelligibile.” Parole della giovane autrice.

“Un poco come me: costantemente in bilico tra musica, pittura e scrittura” sottolinea la giovane scrittrice, a una nostra domanda specifica.

“Il libro è stato un progetto ideato in una sola notte: essendo ancora una liceale affrontavo la mia quotidiana sessione di studio- prosegue- particolarmente affascinata dalla figura di questo filosofo e dalla sua teoria tra dionisiaco e apollineo, ho iniziato a scrivere e riordinare tutte le immagini che mi passavano per la mente. Ho provato a tradurre quei colori, quegli odori e quelle voci in parole.”

Di cosa parla il libro? “Di arte, l’arte è ovunque la si vuol vedere: la sofferenza è arte, la poesia è arte, l’amore, l’odio, i sogni, i luoghi, le immagini, l’essere umano stesso, tutto è arte. Per vivere nell’arte bisogna prima morirci dentro, in questo libro avviene proprio questo processo: nascita, morte e resurrezione.”

Altre note da sottolineare? “Innanzitutto sulla copertina del libro, che nasce come un dipinto che avevo realizzato su tela tempo fa, rivisitato digitalmente.”

Un lavoro che ha avuto input esterni? “ Non ho certo la presunzione di prendermi tutti i meriti, ringrazio le mie docenti di italiano e filosofia: Stefania Lombardi e Elisabetta Solaro, che mi hanno sempre spronata nel consolidare e potenziare questa “forza suggestiva” capace di sviluppare arte. Ringrazio anche tutte le mie ispirazioni poetiche, protagoniste di ogni capitolo. “

“Il mio augurio, termina la scrittrice, che possa essere per chi mi leggerà, una buona lettura e un buon viaggio introspettivo, affinché vi aiuti a partorire dal caos una stella che danzi.”

Il libro e fin da ora disponibile su amazon:

https://www.amazon.it/dp/B09M5D1KCK#