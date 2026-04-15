Massimiliano Gallo incontra il pubblico al Ricciardi

Massimiliano Gallo ospite al Teatro Ricciardi di Capua

Proiezione del film “La Salita” e incontro con il pubblico

Il Teatro Ricciardi di Capua è pronto ad accogliere uno dei volti più intensi e amati del cinema e del teatro italiano: Massimiliano Gallo, attore e regista di grande sensibilità artistica, sarà ospite giovedì 16 aprile alle ore 21:00 per una serata speciale all’insegna del cinema e dell’incontro diretto con il pubblico.

L’occasione è la proiezione del film “La Salita”, opera che conferma la capacità narrativa di Gallo nel raccontare storie profonde, umane e autentiche. Al termine della proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un incontro esclusivo con l’artista, in un dialogo aperto che permetterà di entrare nel cuore del film e nel percorso creativo dell’autore.

Ancora una volta, il Teatro Ricciardi si conferma non solo come luogo di spettacolo, ma come spazio vivo di confronto culturale, capace di creare momenti unici di condivisione tra artisti e spettatori. Un’esperienza che va oltre la semplice visione cinematografica, trasformandosi in un evento partecipato e coinvolgente.

“Portare artisti come Massimiliano Gallo a Capua significa continuare a costruire un ponte tra il grande cinema italiano e il nostro territorio, offrendo al pubblico occasioni autentiche di incontro e crescita culturale.”

La serata si inserisce nel percorso di valorizzazione del cinema di qualità promosso dal Teatro Ricciardi, sempre più punto di riferimento per eventi speciali e ospiti di rilievo nazionale.

DETTAGLI EVENTO

Data: Giovedì 16 aprile 2026

Ora: 21:00

Luogo: Teatro Ricciardi – Capua

Evento: Proiezione del film “La Salita”

Ospite: Massimiliano Gallo