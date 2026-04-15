Distretti del Commercio, presentati i progetti in Regione

Lucio Sindaco: ‘La sinergia pubblico-privata garantirà il monitoraggio degli investimenti’

Maria Russo: ‘Confcommercio ai tavoli istituzionali per seguire tutte le fasi progettuali’

Distretti del Commercio, ci siamo. Dieci i progetti presentati in Regione Campania da una ventina di Comuni della provincia di Caserta, in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, per promuovere e rilanciare il commercio cittadino, rigenerare il tessuto urbano e valorizzare le risorse di ciascun territorio, accrescendone l’attrattività. Per ciascun Distretto, in caso di approvazione della proposta progettuale, sarà messo a disposizione un contributo regionale a fondo perduto fino a 170mila euro, se il Distretto è formato da un solo Comune come nel caso di Caserta, Capua, Maddaloni, San Nicola La Strada, Sessa Aurunca e Mondragone, e fino a 225 mila euro per i Distretti composti da più Comuni come nel caso dell’Area matesina o dell’Alto Casertano. I progetti presentati prevedono interventi di marketing territoriale, innovazione digitale, formazione degli operatori commerciali e iniziative volte a valorizzare i luoghi del commercio attraverso processi di riqualificazione con riferimento all’arredo urbano, alla cura del verde, alla segnaletica e a tutte quelle misure finalizzate a migliorare l’accessibilità e la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi. Tra i Comuni candidati ci sono Caserta, San Nicola La Strada, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, San Tammaro, Capua, Sessa Aurunca, Mondragone, Piedimonte, Alife, San Potito, Teano, Caianello, Francolise, Mignano Monte Lungo, Rocchetta e Croce, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna, Ruviano. ‘Confcommercio – spiega Maria Russo, coordinatrice provinciale dell’associazione di categoria – ha contribuito fattivamente, facendosi promotore in molti Comuni dell’importanza dell’iniziativa fin dal principio, e in alcuni casi ha anche collaborato alla redazione dei progetti e all’iter documentale richiesto dalla Regione. Sarà pertanto presente in tutti i tavoli istituzionali per monitorare l’andamento di queste progettualità e far sì che gli importi erogati dalla Regione vengano effettivamente impiegati per migliorare l’ambiente urbano, mettere in rete gli esercenti e promuovere il commercio cittadino’. Il Distretto del Commercio è un programma innovativo di sviluppo dei territori attraverso il rilancio delle loro attività produttive e, come ribadito dal presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco ‘avrà il compito di ridare vita ai centri commerciali naturali e creare gli strumenti per stare al passo con il commercio on line e con i grandi centri commerciali che offrono servizi, eventi e una programmazione delle attività. La sinergia pubblico-privata può garantire infatti il monitoraggio degli investimenti, con il confronto diretto delle imprese che dovranno essere protagoniste e dei risultati che deriveranno dagli interventi’. Attualmente i Distretti del Commercio riconosciuti in provincia di Caserta sono undici. Il bando per creare nuovi distretti è sempre aperto, quindi i Comuni non ancora rientranti in queste misure possono contattare la nostra Associazione per avviare il percorso.