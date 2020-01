Aggressioni a carico degli operatori sanitari : Conferenza di Servizio del 118

Napoli. Attivita’ territoriali per contrastare il rischio delle aggressioni a carico degli operatori sanitari : di questo si parlera’ nella conferenza di servizio del 118 che si svolgera’ mercoledì 15 gennaio 2020

P.O. Ospedale del mare palazzina direzionale (aula conferenze)

Questo il programma:

10,00 -. visione dell’ambulanza prototipo dotata di tutti i nuovi sistemi video e

geolocalizzazione

saranno presentati gli allestimenti video e di geolocalizzazione sulla prima ambulanza, già

operativa

visita alla Centrale Operativa Territoriale 118 Napoli 1

si accede alla C.O.T. (accesso limitato, attività lavorativa in corso)

10,30 -INIZIO CONFERENZA

P.O. Ospedale del mare, aula conferenze – palazzina direzionale

10,30 -Ciro Verdoliva – Direttore Generale ASL Napoli 1 Centro

dettaglio sulle attività del Servizio 118 e sulle attività territoriali movimentazione pazienti

saranno presentati i dati relativi ai mezzi, alle risorse umane, i “dati fattuali” delle

chiamate/interventi/, i tempi di intervento

dettaglio delle azioni messe in campo per ridurre il rischio aggressioni

saranno presentate le telecamere bordo mezzo e bordo uomo, il sistema di geolocalizzazione,

il sistema di controllo telemetria, il pulsante “my day”, collegamento punto-punto Pronto

Soccorso / Forze dell’Ordine

presentazione del cronoprogramma relativo a dotare l’intero parco automezzi di tali nuovi sistemi e ulteriori azioni di miglioramento dotazione mezzi e risorse umane presentazione in diretta delle immagini e della geolocalizzazione in collegamento diretto con l’ambulanza prototipo

10,55 -Giuseppe Galano – Direttore UO.C. Servizio 118 e attività territoriali – ASL Napoli 1 Centro

considerazioni generali e dettaglio sulle tipologie di intervento (reti tempodipendenti)

si provvederà ad analizzare l’organizzazione con particolare riferimento alla

movimentazione pazienti con patologie tempodipendenti (rete IMA, rete STROKE, rete

POLITRAUMA)

11,10 -Vincenzo De Luca Presidente Giunta Regione Campania

conclusioni

11,40 -fine