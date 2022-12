Coppia aggredisce vigili aizzando i cani. Arrestati per direttissima

Maddaloni – Nella notte tra venerdì e sabato, agenti della polizia del commissariato di Maddaloni diretti dal vice questore aggiunto dott. Francesco Giaquinto e coordinati dall’ispettore dott. Giovanni Tagliafierro hanno tratto in arresto due ventenni, una donna e un uomo, originari di Acerra (NA), responsabili di aver aggredito tre agenti della polizia municipale di San Nicola la Strada e aver danneggiato il comando del suddetto comune, distruggendo l’ufficio. I tre agenti, nella tarda serata di venerdì, sono stati assaliti da 2 cani molossi che erano con la coppia: la donna ha aizzato i cani contro gli agenti e uno di questi ha anche morso la gamba di uno degli agenti. Tutti i vigili aggrediti hanno riportato ferite guaribili in una settimana.

La coppia è stata condotta presso il commissariato di Maddaloni, sottoposti a fotosegnalamento e successivamente sottoposti al rito giudiziario per direttissima gli stessi venivano condannati. I cani sono stati sequestrati.