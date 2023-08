Coppia rapinata nel centro di Caserta

Ieri sera, nel centro di Caserta un giovane egiziano ha rapinato – armato di coltello – una giovane coppia, sottraendo loro una somma di denaro, per poi in seguito darsi alla fuga.

La giovane coppia ha – in seguito -allertato immediatamente le forze dell’ordine le quali sono riuscite a rintracciare il colpevole, un minorenne di origine egiziana, accusato di rapina aggravata.