CORONAVIRUS. De Luca mortifica il Governo: rafforza la sanità campana e vieta di passeggiare per le strade

Napoli. Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, anche oggi, 13 marzo 2020, ha parlato ai cittadini durante la consueta conferenza stampa trasmessa in diretta su facebook: all’ordine del giorno, ovviamente, l’emergenza Coronavirus.

Ancora una volta, De Luca va dritto per la sua strada proponendo decisioni che contrastano con la linea del Governo ma che , va detto, si stanno dimostrando adeguate alle necessita’ di questi drammatici giorni.

Nel corso della conferenza stampa il Presidente ha richiamato all’ordine i cittadini .

“Il cervello – ha tuonato– serve non solo per dividere le orecchie, ma per fare funzionare la mente. Dobbiamo starci fermi. In Campania non ci possiamo consentire il lusso un’esplosione di contagio”.

E da qui la bacchettata al Governo, senza mezzi termini, sulla dura legge del ” #iorestoacasa#

” E’ una idiozia- ha detto – pensare di passeggiare per strada ai tempi del Coronavirus. Non si può camminare per strada, mantenendo un metro di distanza, senza ragione motivata. Da Roma, anche dal ministero dell’Interno sta arrivando una comunicazione assolutamente sbagliata. Come è possibile che chiudiamo i bar, pub, i ristoranti e poi diciamo che si può passeggiare?”.

Basti ricordare che De Luca ha vietato, in Campania, il trasporto a domicilio di tutti i cibi, se non preconfezionati, proibendo ad esempio la consegna a domicilio delle pizze e o dei cibi preparati da quei ristoranti che fanno anche consegne a casa.

“Sto preparando un ordinanza che non solo ribadisce che è vietato uscire senza motivo di urgenza, ossia per motivi di lavoro o di stretta necessità- spiega- e chi non rispettera’ le regole di massimo rigore subira’ pesanti conseguenze”.

“Costringeremo tutte le persone individuate a circolare senza motivo a fare la quarantena di 15 giorni. Se ti trovo stravaccato sulla panchina, in mezzo alla strada, a passeggiare sul lungomare, quindi in condizioni che chiaramente non segnalano emergenze, ti obbligo in quarantena –ha aggiunto – E’ chiaro che dopo se esci sei passibile di sanzioni penali anche gravi. Siamo costretti a fare questo lavoro perché c’è un 10% di irresponsabili che devono essere messi in condizione di non nuocere, devono essere neutralizzati”.

Intanto,continua ad aumentare il numero di contagiati da Coronavirus in Campania.

De Luca lo ha detto senza mezzi termini nella sua diretta sui social . Attualmente i casi positivi sono 222, di questi 14 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare fiduciario ci sono attualmente 1709 persone. Sono invece 1250 le persone in isolamento dopo le autosegnalazioni. In totale sono 3559.

“La Regione Campania però non resta a guardare” ha ribadito il Presidente che ha spiegato nel dettaglio anche in che modo il sistema sanitario campano si sta preparando ad affrontare un picco di contagi. Per velocizzare l’analisi dei tamponi, ieri sono stati attivati altri 2 laboratori, oltre al Cotugno di Napoli: sono all’ospedale Moscati di Avellino e all’ospedale Ruggi di Salerno.