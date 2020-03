Coronavirus, la denuncia dei sindacati: “Addetti alle pulizie dell’ospedale di Caserta senza dispositivi di sicurezza”

La Flaica CUB di Caserta, denuncia che presso gli appalti di pulizia e sanificazione dell’ASL di Caserta le ditte GSI e CM., ad oggi ancora non hanno fornito i lavoratori dei necessari DPI (Dispositivi Protezione Individuale) per affrontare l’emergenza sanitaria in atto. La mancanza di mascherine e di gel disinfettante è quotidiana e grave. Questi lavoratori vengono esposti ogni giorno in forma pericolosa al contagio di Covid-19. Questa O.S. anche oggi a denunciato agli organi preposti quanto succede nel territorio casertano e non può accettare di mettere a rischio i lavoratori che devono effettuare un servizio essenziale di pulizia in una struttura fondamentale per il supporto all’emergenza sanitaria in atto. I lavoratori che fino ad oggi con spirito di sacrificio hanno messo a rischio la propria salute per svolgere il proprio compito, e tenuto conto del sempre più alto numero di contagiati nel territorio da loro coperto, ritengono improcrastinabile poter rimandare l’utilizzo della mascherina.

Anche in questo caso se le autorità competente non interverranno a ripristinare la sicurezza minima del lavoro, i lavoratori decideranno quanto prima si astenersi del lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/90.