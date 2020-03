Coronavirus. Zinzi: “Rinvio concorsi atto di responsabilità”

“La decisione del Presidente De Luca di sospendere il concorso per il potenziamento dei Centri per l’impiego è un atto di responsabilità che apprezziamo. Accogliendo le segnalazioni e le preoccupazioni di tanti partecipanti, il nostro appello negli ultimi giorni era andato proprio in questa direzione. Siamo lieti che De Luca lo abbia accolto. Adesso l’attenzione generale può essere davvero puntata a superare tutti insieme questa emergenza”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, nei giorni scorsi promotore di un appello al Governatore per il rinvio dei concorsi.