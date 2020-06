Costituita dal Comune cittadino di Caiazzo la fondazione: “Caiatia per il Sociale”

CAIAZZO – Nel pomeriggio di venerdì, 5 giugno 2020, nello studio del Notaio Di Caprio, si è sempre concretizzata l’iniziativa del gruppo consiliare “Uniti per Caiazzo”: è nata #Caiatia per il #Sociale. La Fondazione, promossa dal Comune di Caiazzo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Stefano Giaquinto, avvierà già nella prossima settimana l’iter per il riconoscimento da parte della Regione Campania.

Lo Statuto della Fondazione, approvato in Consiglio Comunale, ha trovato consenso anche in una parte della minoranza consiliare. Compongono il CdA della Fondazione i signori: Alfonso Mondrone, Tommaso Pannone, Antonio Accurso, Rosario Sangiovanni e Ilaria Cervo.