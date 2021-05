Covid-19/ Hub vaccinali, due i Comuni interessati dall’inaugurazione

Cellole/Castel Volturno. Dopo quella che ha interessato nei giorni scorsi l’hub vaccinale di Francolise, in Sant’Andrea del Pizzone, nel palatenda posto nelle vicinanze dell’ufficio postale, che può servire i cittadini dell’agro caleno, e non solo, e secondo una capacità di 1.000 inoculazioni al giorno; questo fine settimana ha visto l’inaugurazione nei Comuni di Cellole e Castel Volturno di un proprio centro vaccinale, avvenuta, rispettivamente, nella mattinata di sabato 22 e domenica 23 maggio. Fra coloro che sabato mattina hanno presenziato all’inaugurazione del centro vaccinale di Cellole, oltre al Direttore Generale dell’Asl che ha assicurato il necessario supporto, sono intervenute anche autorità civili, militari e religiose con larga rappresentanza della società civile e delle associazioni del territorio. “Dicano sia il primo centro vaccinale comunale della zona” – ha dichiarato il sindaco Guido Di Leone – “ma a noi non interessa essere i primi, i secondi o gli ultimi. Ci interessa dare un servizio alla comunità. I veri eroi non sono i calciatori, ma i medici e tutto il personale sanitario” conclude Di Leone. “Non siamo eroi – ha poi replicato a nome dei medici di base del territorio Valerio Lombardi – abbiamo fatto solo il nostro lavoro. Certo, in questi momenti siamo sotto pressione”. Nella mattinata di ieri, domenica 23 maggio, ha, invece, avuto luogo a Castel Volturno l’inaugurazione di un centro vaccinale presso la sede del distretto Asl. Il consigliere regionale Zannini, con una diretta Facebook, ha documentato la buona organizzazione che ha caratterizzato la giornata di vaccinazioni proseguita fino alle ore 19, in cui non è mancato l’intervento della Protezione Civile, scesa in campo per garantire ordine e sicurezza. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del vicesindaco Pasquale Marrandino, di cui Zannini ha sottolineato l’essere “molto operativo per assicurare un servizio, un’opportunità alla città e, ovviamente, ai residenti” nel corso di quella che si è configurata come una “bella giornata di offerta sanitaria” che mira, guardando al vaccino quale unica via d’uscita possibile da questa pandemia, ad ampliare, con la direzione strategica dell’Asl di Caserta, la presenza delle sedi vaccinali sul territorio per una sua distribuzione capillare. “Siamo convinti che questo tipo di offerta ci consentirà nell’arco di un mesetto di poter vaccinare tutti quanti i campani e tutti quanti i casertani” conclude il consigliere regionale Zannini, ricordando che “si alterneranno anche qui, a Castel Volturno, giornate di prevenzione con giornate di vaccinazione”.