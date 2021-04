Cucinare con arte: Francesco Aquila questa sera ai microfoni di Nottetempo

di ANTONIO DI LORENZO

Continuano gli appuntamenti in diretta Instagram di Nottetempo, programma di divulgazione letteraria e musicale targato Radio Prima Rete, da ormai un anno attivissimo anche sul noto social network. Questa sera toccherà a Francesco Aquila, vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia, che dalle 21.30 risponderà alle curiosità dei followers sul canale @nottetempo_radioprimarete. Uno chef sui generis, con piatti fini al palato e anche allo sguardo, a metà tra cucina ed opera d’arte.

Maître 34enne attivo in Romagna, Aquila ha trionfato da vero underdog al celebre talent show in onda su Sky, convincendo il trio di giudici composto da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri a concedergli il primo premio (€100.000 e la pubblicazione di un libro di ricette) nonostante l’esiguo numero di prove vinte. A far la differenza la sua voglia di puntare in alto e migliorarsi sempre, che gli ha fatto guadagnare il soprannome proprio di “Aquila” (vero caso di nomen omen), oltre al talento nell’abbinare la semplicità delle materie prime ad una grande raffinatezza nell’elaborazione delle ricette, secondo il motto Simple is not easy, “semplice non è facile”. A condurre la serata Francesco Ricciardi insieme a Luigi Nittoli ed Antonio Di Lorenzo, tre dei giovani casertani membri del team di Nottetempo, in quel che sarà il primo approfondimento a tema culinario della loro trasmissione.