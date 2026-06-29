Da X Factor al Centro Campania, Delia Buglisi incontra i fan per il firmacopie del nuovo album “Sicilia Bedda”

Il Centro Campania si prepara ad accogliere Delia Buglisi per un esclusivo appuntamento dedicato ai fan: sabato 4 luglio, alle ore 17:00, la cantautrice sarà protagonista di un firmacopie in occasione dell’uscita del suo nuovo album “Sicilia Bedda”, disponibile dal 3 luglio.

Un pomeriggio all’insegna della musica e della condivisione, durante il quale il pubblico potrà incontrare l’artista, ricevere una firma personalizzata sulla propria copia del disco e vivere da vicino l’energia delle sue canzoni.

Dopo la partecipazione a X Factor 2025 e importanti collaborazioni artistiche, tra cui quelle con Serena Brancale e Gregory Porter, Delia Buglisi porta al Centro Campania il suo nuovo progetto musicale: un album che celebra le radici, le emozioni e i colori della Sicilia attraverso una voce intensa e riconoscibile.

Per partecipare all’evento è necessario:

• acquistare il nuovo album “Sicilia Bedda” a partire dal 3 luglio, disponibile anche presso il Mondadori Bookstore del Centro Campania e nelle librerie;

• scaricare l’app IO&CAMPANIA;

• recarsi presso l’Info Point in Piazza Centrale per richiedere il proprio pass di accesso al firmacopie.

Una voce straordinaria, un disco tutto nuovo e l’occasione unica di incontrare da vicino una delle artiste più interessanti del panorama musicale attuale. L’appuntamento è per sabato 4 luglio alle ore 17:00.

Il Centro Campania vi aspetta per un pomeriggio di musica, emozioni e aria d’estate.

Per maggiori dettagli consulta il sito: www.campania.com