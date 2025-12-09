“Dal Volturno al Tevere al Nilo” alla Biblioteca Diocesana di Caserta

“Dal Volturno al Tevere al Nilo” di Carmine Antropoli arriva alla Biblioteca Diocesana di Caserta per una nuova tappa del suo intenso percorso di presentazioni. L’incontro si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle ore 17.00, in un appuntamento culturale che si preannuncia di grande rilevanza civile oltre che letteraria. Presenta, introduce e modera Adele Vairo. A dialogare con l’autore saranno tre voci di primo piano: Carlo Fucci e Riccardo Ventre e Mauro Iodice, che offriranno un approfondimento critico sui temi al centro del volume. Il reading dei brani sarà a cura di chi scrive. Le conclusioni saranno infine pronunciate dall’Arcivescovo di Capua e Vescovo di Caserta, S. E. Mons. Pietro Lagnese. Vasta la rete di Enti e Associazioni che hanno fornito il Patrocinio morale per la realizzazione del prestigioso evento.

Il libro di Antropoli, che intreccia memoria personale e riflessione civile, continua a suscitare grande attenzione. L’autore ripercorre nel volume la dolorosa vicenda giudiziaria che lo ha visto accusato, privato della libertà personale e successivamente assolto con formula piena. Una testimonianza forte e lucida sull’esperienza dell’errore giudiziario e sui meccanismi della malagiustizia, affinché storie come la sua non si ripetano. Dall’uscita del libro, Antropoli sta viaggiando in tutta la Campania e non solo: ha già incontrato lettori a Napoli, Capua, Caiazzo, Casal di Principe, e nelle scuole e Università campane, riscontrando ovunque grande partecipazione. La sua agenda resta fittissima: un impegno costante per diffondere una testimonianza che unisce esperienza personale e responsabilità civica. La presentazione del 20 dicembre rappresenta quindi una nuova occasione per riflettere, attraverso il racconto dell’autore, sui valori della giustizia, della dignità e della verità.

Ingresso libero