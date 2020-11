Dalla Campania alla Puglia, avviata catena di solidarietà

Il comunicato:

Cesare Diana socio fondatore dell’Associazione C’entro con la Bethel Italia Onlus – Ente di beneficenza caritativo della Chiesa Evangelica, ha esteso la catena della solidarietà dalla Campania alla Puglia.

Diana subito dopo l’incontro, che lo ha portato da Castel Volturno a Foggia per una raccolta di generi alimentari, ha dichiarato:

“Durante l’incontro con il Presidente Giovanbattista Bondesan, avvenuto presso la sede legale della Bethel di Foggia, insieme al Pastore Evangelico Antonio Perna, sono state gettate solide fondamenta per una collaborazione fattiva e presto ci sarà un protocollo d’intesa. Insieme abbiamo anche concordato due date per gli aiuti, il 12 dicembre ci sarà la raccolta solidale, mentre il 22 dicembre inizieremo la distribuzione dei pacchi e della maglietta commemorativa.”

Il Presidente della Bethel Giovanbattista Bondesan, Antonio Perna e Cesare Diana, hanno congiuntamente affermato di essere “entusiasti e soddisfatti della riunione foggiana”, ribadendo che “della povertà non si parla, ma si agisce per eliminarla”. A breve infatti, il capo dell’ente solidale giungerà a Castel Volturno, poiché la Bethel in questa fase organizzativa ha già donato 15 scatole di merendine, evidenziando che “la solidarietà è veloce, e non conosce né colori né confini.”