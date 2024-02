Dario Duro, rieletto fiduciario dei maître napoletani

Un nuovo percorso per l’Amira (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi) è appena iniziato con la riconferma alla guida della sezione Napoli Campania di Dario Duro, che ha ricevuto attraverso votazioni svoltesi mercoledi 7 febbraio2024 nei locali del “Paradisoblanco” ristorante dell’Hotel Paradiso di Napoli, messi cortesemente a disposizione come in altre occasioni, i consensi degli iscritti al sodalizio da lui diretto dal 2020 al 2023.

Il tavolo di lavori per le votazioni

composto dal Vice Presidente nazionale e Gran Maestro della Ristorazione Antonio Rotondaro, unitamente al fiduciario, al tesoriere ed al segretario e soci uscenti del dimissionario direttivo come richiede lo statuto in caso di elezioni, rispettivamente Dario Duro, Mario Golia e Massimo Marchini. Subito dopo lo spoglio delle schede si è provveduto alla proclamazione di Dario Duro a Fiduciario della sezione partenopea dell’Amira per il prossimo quadriennio.

A festeggiare il 51enne Duro

che si è impegnato a sviluppare con grande fervore e dedizione, l’incarico ricevuto per il suo mandato dei primi 4 anni, apprezzando tutto quanto realizzato con altrettanta passione il suo periodo di fiduciariato, c’erano oltre ai tanti soci che l’hanno votato, i soci Onorari Giuseppe De Girolamo e Piero Ferrettiche hanno rivolto a Duro parole di incoraggiamento per un lavoro che possa continuare a coinvolgere le associazioni consorelle dell’Ospitalità ed Accoglienza al fine di mantenere a Napoli quell’altissimo sviluppo turistico raggiunto, così come sta già facendo e ad impegnarsi in prima persona per dare, insieme a tutte le associazioni dell’ospitalità, un impulso di azione al fine di portare avanti politicamente queste necessità che Napoli esige avere.

A brindare al successo del neo eletto fiduciario

c’erano oltre ai soci, giornalisti, fotografi e poi ovviamente i padroni di casa, il direttore dell’albergo Alberto Sorrentino e il maître Amira Ciro Caruso responsabile della ristorazione. Ricordiamo che Dario Duro è anche il direttore di Tenuta D’Ausilio di Vairano Patenora (CE), ed è stato inoltre intronizzato nel 2019 a Roma in Campidoglio, dall’ANDI (Associazione Nazionale Doc Italy) quale Ambasciatore dell’Accoglienza Doc Italy Campania e recentemente nominato Event Manager di Enjoy Milano Produzioni , Duro ha annunciato che a breve formerà il nuovo direttivo che affiancandolo potrà subito partire per ottenere nuovi successi per l’Amira.