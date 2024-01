Discussione degenera nella violenza: 46enne ridotto in fin di vita

Cellole. Trasportato presso il locale ospedale dopo le prime cure prestate dal personale del 118, è ricoverato in prognosi riservata il 46enne che ieri in Corso Freda, a Cellole, è stato ridotto in fin di vita dopo una discussione -degenerata in una vera e propria aggressione- avuta con un uomo di 44 anni.

Cosiddetti “futili” i motivi che avrebbero condotto i due uomini – entrambi del posto – ad una lite avvenuta in un contesto che, sebbene sia da chiarire, non lascia spazio a dubbi su quella che è stata la dinamica dei fatti, grazie alle immagini delle telecamere a circuito chiuso di alcuni esercizi commerciali del luogo.

Acquisite dai Carabinieri, esse mostrano il 44enne che prima con schiaffi e pugni, e poi con una testata al volto, colpisce il 46enne che, rovinato a terra, è rimasto privo di sensi.

Individuato e arrestato dai Carabinieri dell’aliquota operativa e radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca unitamente a quelli della Stazione di Cellole, l’aggressore -che dovrà rispondere di tentato omicidio- è stato associato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.