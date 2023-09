DOMENICA 17 INAUGURAZIONE DEL MURALES DEDICATO AI DE REGE

Domenica 17 settembre 2023, inaugurazione del Murales Fratelli De Rege (Piazza De Rege – Palazzo Pro-Casa).

In merito all’inaugurazione è intervenuto l’Assessore alla cultura, Gennaro Caiazza che ha dichiarato: “Il murales realizzato in piazza De Rege, con tecnica pittorica, dall’artista Leticia Mandragora, è una libera interpretazione del duo comico. L’iniziativa fa parte del progetto comunale denominato ‘Galleria d’arte a cielo aperto’. Abbiamo scelto di far rappresentare, nella piazza principale della nostra città, i fratelli Guido (Bebè) e Giorgio (Ciccio) de Rege poiché gli stessi sono nati a Casagiove a fine Ottocento. Ricordiamo che i De Rege sono stati un noto duo comico popolare in Italia soprattutto negli anni Trenta-quaranta che contribuì alla nascita dell’avanspettacolo. L’obiettivo – ha concluso l’assessore Caiazza – è quello di riscoprire questi grandi artisti nati a Casagiove e farli conoscere meglio in città, soprattutto tra i giovani casagiovesi”.

All’evento di domenica, che avrà inizio alle ore 17, saranno presenti:

Il Sindaco di Casagiove, Ing. Giuseppe Vozza; l’Assessore alla cultura, Gennaro Caiazza; il consigliere incaricato agli eventi, Pietro Menditto; l’artista Leticia Mandragora; gli attori Enzo Varone e Giovanni Allocca; lo storico dell’arte Vincenzo Mazzarella.