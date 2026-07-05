Il Ponte Real Ferdinando, a Minturno, riapre ai turisti.

Il progetto Rappiandò si arricchisce di una nuova tappa storica. Il percorso integra al suo interno anche il Ponte Real Ferdinando, a Minturno (Lt). Questa location è stata finalmente riaperta ai turisti e sarà fruibile per il passaggio dei ciclisti della Randonnée grazie al lavoro di Carmine Papa, Padron di Appia Week, a Domenico Bartolomucci di Leone Team, al rapporto sinergico tra il Sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli e la Dott.ssa Cristiana Ruggini, direttrice del Parco Archeologico comunale. Con il patrocinio oneroso dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa si è ripristinata l’apertura del ponte per il passaggio dei ciclisti e dei turisti interessati. Il Ponte Real Ferdinando è il primo ponte sospeso in ferro dell’Europa continentale, inaugurato nel 1832 e situato sul fiume Garigliano a Minturno (LT), al confine tra Lazio e Campania. Progettato da Luigi Giura, è un capolavoro di archeologia industriale e fa parte del Parco Archeologico di Minturnae. Lungo in totale 128 metri, con una luce netta di circa 80 metri. Le catene in ferro furono forgiate nelle storiche ferriere di Mongiana. Teatro della Battaglia del Garigliano nel 1860, fu fatto saltare dai tedeschi in ritirata nel 1943. È stato restaurato e riaperto nel 1998. Si trova nei pressi dell’antico Parco archeologico di Minturnae. Il ponte è solitamente accessibile per visite guidate e passeggiate pedonali in date specifiche o in occasione di aperture straordinarie gestite dal Ministero della Cultura.

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