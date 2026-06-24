DonatoriNati Campania, avanti senza sosta.

Ancora l’Associazione DonatoriNati impegnata in vari appuntamenti dedicati alla donazione e alla raccolta del sangue. Venerdi 26 giugno, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, seminario dedicato sull’argomento appena citato. Si prosegue, Domenica 28 giugno a Caivano, dalle ore 8.30 alle 12.30, con la raccolta straordinaria di sangue, presso la Parrocchia di S.Paolo Apostolo, al Parco Verde. L’impegno dei volontari dell’Associazione DonatoriNati Campania ci ricorda quanto è importante mettersi al servizio degli altri, soprattutto in estate, quando tutti sono presi dal mare e dal divertimento: con un piccolo gesto che significa tanto per chi è affetto da malattie croniche o per chi rischia la vita. In prima linea il Presidente DonatoriNati Campania avv. Tommaso Delli Paoli che invita tutti a riflettere e a partecipare ad un’attività che oltre ad essere solidale è anche educativa per le giovani generazioni. “Mettersi al servizio degli altri, con un piccolo gesto significa tanto per chi è affetto da malattie croniche o per chi rischia la vita. Donare il sangue arricchisce chi dona e chi riceve e sono grato all’Associazione per avermi coinvolto in questa iniziativa, invitandomi a far parte della famiglia dei volontari di DonatoriNati – afferma Tommaso Delli Paoli Presidente dell’Associazione. Un modo per unire istituzioni e Comunità attraverso il volontariato. Diffondere la cultura del dono e della legalità è un gesto concreto di solidarietà ormai diventato una mission per la Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco, che con DonatoriNati è presente in tutte le piazze d’ Italia nella raccolta di sacche di sangue. Donare non è solo un atto di generosità ma è anche un dovere civico; la disponibilità di sangue è infatti un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità. Una riserva di sangue che soddisfi il fabbisogno della nostra comunità è una garanzia per la salute di tutti, donne, uomini, giovani, anziani, bambini, compresi noi stessi e le persone.

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